I due casi spinosi che la Fiorentina dovrà risolvere

Oltre a Lucas Torreira (LEGGI QUI), le prossime settimane saranno decisive per il futuro di altri due giocatori della Fiorentina. Come si legge su La Repubblica, si tratta di Nikola Milenkovic e Alvaro Odriozola.

Il difensore serbo, in scadenza di contratto nel 2023 dopo il rinnovo annuale firmato nell’estate scorsa, non disdegnerebbe la possibilità di restare ancora a Firenze. I rapporti tra la società e il suo procuratore sono ottimi, ma il classe ’97 piace a diversi club e dopo un’ottima stagione è naturale pensare che il suo appeal sia aumentato. Se non dovesse rinnovare, la Fiorentina sarebbe pronta a cederlo per una cifra attorno ai venti milioni di euro.

La situazione legata a Odriozola è sicuramente la più spinosa: il club di Rocco Commisso ha poca voce in capitolo e la base di partenza del prestito secco non è certamente il massimo. Il Real Madrid ha fatto sapere di non volerlo in rosa per la prossima stagione, ma non sarà sicuramente venduto a prezzo di saldo. La richiesta dei Blancos si aggira sui venti milioni di euro, mentre la richiesta del giocatore per l’ingaggio è attorno ai quattro milioni di euro.