I due che…si riprendono il posto

Rientro su rientro con indubbia soddisfazione di Cesare Prandelli, la Fiorentina si avvicina alla trasferta di Napoli con buone sensazioni. L’allenamento di ieri al centro sportivo – svolto intorno all’ora di pranzo per abituarsi al calcio d’inizio della partita di domani allo Stadio Maradona – ha confermato la presenza in gruppo a tutti gli effetti di Ribery e Pezzella, fuori nelle ultime due gare, e salvo ripensamenti in corso d’opera nel poco tempo che rimane, entrambi si riprendono una maglia da titolare nei rispettivi ruoli di competenza: il capitano argentino al centro della difesa tra Milenkovic e Igor (favorito su Martinez Quarta), il campione francese alle spalle di Vlahovic. Resta da capire se Ribery sarà da solo o in compagnia, ovvero con l’appoggio a sua volta di un altro trequartista: che sarà Castrovilli se il tecnico viola impiegasse Pulgar accanto ad Amrabat, che viceversa diventerà l’atteso ex Callejon se il talento pugliese dovesse essere preferito al cileno per andare a comporre la coppia nel mezzo. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

