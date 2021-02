Mancano ormai poco più di tre ore alla fine del calciomercato, ma la Fiorentina dovrebbe aver già terminato tutte le operazioni. Tanto lavoro in uscita per Pradè, che ha accontentato Prandelli riducendo il numero dei giocatori a disposizione di Prandelli. Hanno detto addio Cutrone, Lirola, Duncan e Saponara, ma il direttore sportivo viola non è riuscito a completare l’opera.

Infatti, sono rimasti sul groppone sia Eysseric che Montiel: il primo ha rifiutato tutte le proposte arrivate, tra cui quella del Crotone. Per quanto riguarda lo spagnolo, invece, non è arrivata alcuna offerta in grado di soddisfare le richieste della Fiorentina: i due resteranno in riva all’Arno fino al termine della stagione.