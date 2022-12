I due fronti che Barone e Pradè stanno monitorando. I tempi di recupero di Gonzalez e Sottil destano perplessità

Sono due i fronti che il dg della Fiorentina, Barone, e il ds viola Pradè stanno monitorando più di ogni altro: quello legato al centrale difensivo (la conferma ad agosto di Ranieri è stata, oltre che forzata, anche un passo indietro sul piano tecnico) e quello dell’esterno d’attacco. Lo scrive stamani il Corriere dello Sport-Stadio.

Quest’ultimo è un ruolo per il quale il club di Commisso a più riprese – anche pubbliche – ha smentito qualsiasi interessamento, ma i tempi di recupero di Gonzalez e Sottil destano tuttavia qualche perplessità; l’argentino, se tutto andrà bene, sarà in campo per metà gennaio, mentre il classe ’99, che si è recentemente operato, per il mese successivo. Detto questo, è normale che i viola stiano valutando il da farsi.