I due motivi che hanno fatto infuriare la Fiorentina per la squalifica a Milenkovic. C’è speranza per il ricorso

Nella giornata di ieri è arrivata la sentenza del giudice sportivo in merito all’espulsione di Milenkovic contro il Torino. Una squalifica “oggettivamente pesante”, come viene definita dal Corriere Fiorentino, anche perché lo stesso cartellino rosso era apparso fin da subito eccessivo.

Per questo motivo, la Fiorentina ha deciso fin da subito di presentare ricorso. I dirigenti non hanno preso bene la sentenza, infastiditi dalle due giornate di squalifica e dal fatto che l’esagerazione di Belotti, soccorso addirittura con la borsa del ghiaccio, sia stata completamente ignorata. La speranza della società viola e di Prandelli è di ottenere lo sconto di una giornata. Così da avere Milenkovic a disposizione per la partita contro la Sampdoria.