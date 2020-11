Nei suoi sogni Cesare Prandelli se lo sarà sicuramente immaginato migliore il suo secondo esordio sulla panchina della Fiorentina. Già un pareggio sarebbe stato considerato come un risultato negativo: figurarsi una sconfitta senza aver creato grossi pericoli dalle parti della porta di Montipò.

Eppure due attenuanti, almeno per il tecnico viola, ci sono e appaiono piuttosto evidenti. La prima è il problema di Bonaventura nel riscaldamento, che ha costretto Prandelli a schierare Duncan dal 1′. La seconda, probabilmente anche più pesante, è l’infortunio accusato di Ribery al tramonto della prima frazione, che ha costretto l’allenatore della Fiorentina a far entrare Saponara. Un giocatore che è rimasto in riva all’Arno soltanto perché non sono arrivate offerte. E questo la dice lunga sulle alternative a disposizione.