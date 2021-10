I forzati di Callejon

Più per necessità che per convinzione. La Fiorentina domenica prossima contro il Cagliari riproporrà in attacco Josè Callejon che pure in questa stagione ha fatto davvero poco in campo (specialmente a Venezia) e che, soprattutto, dal suo arrivo a Firenze non ha ancora fatto una rete in campionato.

Necessità dicevamo. Le alternative allo spagnolo scarseggiano. Sottil è squalificato, Kokorin, che potrebbe teoricamente giocare sugli esterni, è infortunato. C’è il solo Saponara che potrebbe rubargli il posto, ma anche lui non è al meglio, perché reduce da un infortunio.

Per tutti questi motivi, Italiano dovrebbe tornare a schierare lo spagnolo dal quale si aspetta (per l’ennesima volta) uno scatto d’orgoglio.