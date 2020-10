I giocatori confermano: la squadra è con Iachini, ma serve fiducia

Prima Castrovilli, poi Lirola. Sono stati i due giocatori della Fiorentina che oggi hanno rilasciato dichiarazioni alla stampa. Entrambi hanno parlato anche del rapporto con l’allenatore Beppe Iachini, sottolineando in coro il bel rapporto con lui e di come la squadra sia tutta con il mister. Il numero 10 della Fiorentina ha anche sottolineato come serva più fiducia intorno al tecnico, fiducia che la tifoseria viola dopo le ultime partite sembra in gran parte aver perso. Dichiarazioni importanti, anche perchè sulla conferma estiva di Iachini, oltre la volontà di Commisso c’era anche quella della squadra, fiduciosa dopo un ottimo finale di stagione lo scorso anno.

