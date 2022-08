I giocatori del Čukarički ci credono: “Il sorteggio è stato spietato, ma ci vogliamo regalare la Fiorentina”

Il Čukarički parte nettamente sfavorito nella doppia sfida contro il Twente in Conference League che decreterà l’avversaria ai playoff della Fiorentina. Nonostante ciò, i giocatori del club serbo ci credono. Il terzino destro Brdjana Miladin Stevanovic ha parlato al sito della società, dicendo: “Quello con il Twente è sicuramente la sfida più attraente che Cukaricki abbia avuto finora in Europa, e se riusciamo a fare l’impresa, la migliore ricompensa possibile per tutti noi sarebbero le due partite contro la Fiorentina. Sarebbe una grande cosa per tutti noi”

Nelle ultime ore gli ha fatto eco il compagno di squadra Srdjan Mijialovic: “Speriamo di poter vincere anche per avere più punti possibili per il coefficiente nazionale, anche se il sorteggio è stato davvero spietato con noi”.