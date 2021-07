I giorni di Antognoni: l’offerta della Fiorentina non cambia. Attesa la decisione definitiva

In casa Fiorentina rimane da risolvere, in un senso o nell’altro, anche la situazione di Giancarlo Antognoni. Secondo quanto riportato da La Nazione, l’Unico 10 spera ancora di poter essere una risorsa – e non un peso – per il club viola. Rientrato nelle ultime ore a Firenze dopo una vacanza in Grecia assieme alla moglie Rita, nei prossimi giorni Antognoni darà una risposta definitiva alla Fiorentina.

L’offerta della società, fatta da Joe Barone, non è cambiata e prevede un ruolo di responsabilità all’interno del settore giovanile gigliato. Al momento, però, non sono arrivati segnali di riavvicinamento rispetto all’incontro col direttore generale viola di fine giugno.