I giorni di Commisso: Stadio e centro sportivo, ma non solo

Appena tornato a Firenze, Rocco Commisso ha già cominciato ad affrontare tutti gli impegni in agenda. La prima tappa del presidente della Fiorentina è stata il nuovo centro sportivo a Bagno a Ripoli: nei primi giorni di febbraio, come si legge su La Nazione, è prevista la posa della prima pietra. Questa volta, il tycoon italo-americano rimarrà in Italia fino all’inizio dei lavori di riqualificazione di quella che sarà la nuova casa della Fiorentina.

Questione stadio: per la prossima settimana è atteso il responso del MiBact, anche se qualcosa in tal senso è già ventilato (LEGGI QUI). Domenica, poi, Commisso sarà a Napoli per assistere alla partita contro la squadra di Gattuso e potrebbe concedere il bis a metà della settimana prossima, quando la Primavera di Aquilani sarà impegnata nella finale di Supercoppa italiana contro l’Atalanta. In palio c’è il suo secondo trofeo da presidente della Fiorentina.