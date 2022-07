I messaggi d’amore tra la Fiorentina e Gollini

In attesa di capire chi sarà chiamato a sostituire Castrovilli, sono intanto iniziati ad arrivare i primi messaggi d’amore del neo portiere in pectore Pierluigi Gollini, che in queste ore si è già messo in contatto con gli addetti ai lavori che, quando aveva 16 anni, lo portavano ogni giorno dal convitto in cui viveva fino ai campi della Trave: “Anche se ho vissuto lì solo un anno, sono stato molto bene e mi ricordo ancora tutto alla perfezione: ora c’è da aspettare qualche giorno” il senso delle frasi rivolte a chi, quel portiere esuberante ma dal cuore gentile, lo ha visto crescere fin da quando era un ragazzo, prima che spiccasse il volo verso lo United di Ferguson (scelta che a quei tempi – era il 2011 – mandò su tutte le furie l’allora ds Corvino).

La fumata bianca è dietro l’angolo: tra oggi e domani l’ex Atalanta è atteso a Firenze, dove svolgerà le visite mediche e si metterà a disposizione di Vincenzo Italiano per il pre-ritiro di Coverciano. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.