I migliori giocatori Under 23 per valore di mercato. E Vlahovic che fine ha fatto?

L’ultimo report dell’osservatori del CIES si è concentrato sui migliori talenti per valore di mercato nei cinque maggiori campioni del nostro continente, analizzando nella fattispecie i gioiellini Under 23 sparsi per l’Europa. Nella Top 10 stilata dall’organizzazione sono presenti i soliti noti: al primo posto troviamo a pari merito Haaland del Borussia Dortmund (150 mln) con Vinicius del Real Madrid e Foden del City. A seguire poi i vari Greenwood, Sancho, Ferran Torres, Joao Felix e Mbappè. Infine nelle ultime due posizioni dei migliori 10 baby talenti troviamo Moussa Diaby del Bayern Leverkusen (valutato 80 mln) e Yeremi Pino del Villarreal con la solida quotazione. E Vlahovic? Dell’attaccante della Fiorentina non vi è traccia, eppure i numeri della stagione in viola del serbo sono sotto gli occhi di tutti…