I migliori marcatori italiani degli ultimi venti anni: quanti bomber della Fiorentina nella storia

L’Italia è da sempre patria di grandissimi attaccanti, nonostante in questo preciso momento storico la Nazionale di Roberto Mancini fatichi a trovare alternative al solo Immobile (che tra l’altro non convince all’unanimità). Negli ultimi 20 anni sono stati tanti i bomber nostrani a gonfiare la rete, come dimostra la classifica dei migliori realizzatori italiano stilata da Transfermarkt . Nella top trenta tanti giocatori che hanno indossato la maglia della Fiorentina.

Al trentesimo posto troviamo l’oriundo Amauri (84 gol in 330 partite); uno scalino più in alto Bobo Vieri (86 reti in 154 gare); poi Giuseppe Rossi, fresco acquisto della Spal, con ben 92 gol in 252 match. Risalendo la graduatoria troviamo Gianpaolo Pazzini che con 116 reti in 392 partite si posiziona al 13° gradino. Sui piani alti della classifica infine ci sono due ex bomber viola che a suon di gol hanno trascinato la Fiorentina verso grandi traguardi. Stiamo parlando di Gilardino e Toni, rispettivamente al quarto e terzo posto, con ben 187 reti per l’ex Milan, mentre addirittura due in più (189) per l’attaccante che quando segnava portava la mano all’orecchio.