I mille volti di Fiorentina-Inter

Come scrive La Repubblica, vincere contro l’Inter, potrebbe valere doppio: classifica e morale. In vista del prossimo tour de force prima della lunga sosta dei Mondiali, i tre punti questa sera potrebbero iniettare una grande dose agli uomini di Vincenzo Italiano e a tutto l’ambiente viola.

Una decisione, quella del silenzio in conferenza stampa, che sui social ha suscitato un dibattito acceso tra tifosi e addetti ai lavori ma che viene spiegata dalla Fiorentina come una scelta per favorire il dialogo tra i tifosi e la squadra. Dopo aver messo sotto Napoli e Juventus, alla squadra gigliata, contro le big manca ancora la vittoria, e se dovesse arrivare stasera varrebbe molto. Con l’atmosfera da big match e con un Franchi pieno di tifosi, con l’orgoglio che va messo in queste partite, la Fiorentina cerca la svolta definitiva.