I mono-goleador della Fiorentina: Una ricchezza e un limite allo stesso tempo

La Fiorentina ancora non ha trovato un bomber, un punto di riferimento offensivo per la stagione in corso. Il Vlahovic dell’anno scorso, tanto per intenderci, non c’è più, ma non solo. Per il momento non c’è nemmeno una figura di goleador embrionale.

Per trovare la via della rete, i viola hanno dovuto rivolgersi a diversi interpreti. La squadra di Italiano ha tra le sue fila sette mono-goleador, sette giocatori diversi che sono andati a segno una sola volta e che sono: Bonaventura, Jovic, Mandragora, Kouame, Martinez Quarta, Ikonè e Gonzalez.

Una ricchezza (varietà di marcatori) e un limite allo stesso tempo, non c’è dubbio che il tecnico gigliato debba ripartire anche da qui, per analizzare al meglio pregi e difetti di questa squadra.