I motivi del flop del primo Eysseric

Valentin Eysseric è l’emblema di come il tempo e la vita possano cambiare se attorno ci sono fiducia e comprensione. Il francese, come si legge sulle pagine dell’edizione fiorentina de La Repubblica, è il giocatore che ha tratto più beneficio dopo Vlahovic dall’arrivo in panchina di Prandelli.

Arrivato nel 2017 alla Fiorentina, sul classe ’92 ci sono state aspettative troppo alte e inoltre, la scelta della numero 10 non l’ha certo aiutato a farsi benvolere. Soprattutto perché in campo non mise in mostra prestazioni all’altezza di quella maglia così importante in riva all’Arno.

Voluto fortemente da Corvino, Eysseric fu ripetutamente provato da Pioli, senza però molta fortuna. I due si ritroveranno domenica da avversari e tutto lascia pensare che il francese giocherà ancora una volta dal 1′. Il suo contratto terminerà a fine stagione e la sensazione generale è che possa lasciare Firenze.