I nostri ormai hanno paura perfino della propria ombra. Prandelli prova la soluzione bunker, ma quando salta, non ha armi per la controffensiva

Il bunker allestito da Prandelli con un inedito 6-3-1, con le stelle (Ribery e Callejon) che stanno a guardare, regge solo fino a qualche minuto dal termine del primo tempo. Preso il gol la Fiorentina affonda senza più riuscire a mettere fuori la testa.

I nostri ormai hanno paura perfino della propria ombra. Nessuno che osi. Le gambe tremano, il gol ci manca, la viola sventola bandiera bianca…

Milenkovic – 2 – Abbassa la testa aprendo il varco per il gol su punizione di Malinovskyi. Molti falli e pochi anticipi.

Pulgar – 3 – Osserva, immobile, Gosens che segna: quasi la cosa non lo riguardi. Abbandonato nello spogliatoio tra primo e secondo tempo.

Lirola – 2 – Nel primo tempo quasi invisibile. Nel secondo, senza il “quasi”.

Allenatore: Prandelli – 4 – Prova la soluzione bunker, ma quando salta, non ha armi per la controffensiva. Squadra impaurita sempre di più, il lavoro sulle teste non dà esiti.