I numeri impietosi della Fiorentina. Una tendenza da invertire al più presto

Anatomia di una crisi. Dentro lo sprofondo viola si rischia di perdersi, perché i problemi sono tanti e non di facile risoluzione. Dov’è finita la Fiorentina di una stagione fa, quella che giocava bene, faceva risultato e conquistava l’Europa? Quella Fiorentina che era riuscita persino a superare con brillantezza la cessione del suo gioiello Vlahovic a metà stagione? Gli acquisti estivi annunciavano un ulteriore salto di qualità. Invece la banda Italiano ha cominciato tra alti e bassi, poi si è inceppata e a Istanbul, contro il buon ma non irresistibile Basakshier ha toccato il fondo con quel 3-0 senza storia.

I numeri sono impietosi: in campionato la Viola è 11a con 6 punti in 6 partite, la stagione scorsa nello stesso periodo era quinta, con 6 punti in più in classifica. Per tacere della colonna dei gol fatti e subiti. Nelle ultime otto partite, la Fiorentina non ha mai vinto e ha segnato solo 3 reti. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.