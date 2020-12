I numeri impietosi dell’attacco della Fiorentina. Contro il Genoa serve un cambio di rotta

Quest’anno l’attacco della Fiorentina sembra aver dei seri problemi a segnare. Lo dicono i numeri e lo dice la classifica. La Fiorentina fin qui ha segnato 10 reti (terzo peggior bottino di tutta la Serie A), solo due messe a segno dagli attaccanti, con Castrovilli “bomber viola” con i suoi 4 gol all’attivo.

Vlahovic in 468 minuti nel rettangolo verde ha esultato una sola volta contro la Sampdoria, così come Kouame che vanta una sola rete in 395 minuti giocati. Cutrone invece paga il minor utilizzo fino ad adesso. Solo 169 minuti in campionato, con la Coppa Italia come unico palcoscenico in cui è risultato decisivo. Titolare contro il Padova, contro l’Udinese ha fornito l’assist decisivo per la rete di Montiel ai tempi supplementari.

Serve un cambio repentino, di atteggiamento collettivo, perchè i gol li fanno gli attaccanti, è vero, ma è l’intera squadra che deve accompagnare la manovra offensiva. Meno paura e più personalità gli ingredienti che servono alla squadra di Prandelli.