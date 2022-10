I numeri negativi di Amrabat: settebello di ammonizioni per il marocchino che scomoda addirittura Joey Barton

Con quella, per altro piuttosto surreale, di ieri Sofyan Amrabat ha aggiunto un altro cartellino al suo non invidiabile ruolino di marcia: sono sette infatti le partite consecutive in cui il marocchino trova l’ammonizione. Un record speciale che l’ha portato già alla squalifica un paio di turni fa, con il Lecce: e dire che nelle prime 4 uscite l’ex veronese era rimasto a secco di gialli. Nei top campionati europei, per ritrovare 7 ammonizioni di fila, tocca scomodare addirittura Joey Barton, personaggio discutibile tra Man City e Newcastle e più che sopra le righe sia in campo che fuori: l’inglese, scrive il giornalista Giuseppe Pastore, all’ottava si fece addirittura espellere:

In #SpeziaFiorentina SETTIMO cartellino giallo consecutivo nelle ultime sette partite per Sofyan Amrabat, ormai proiettato ai primi posti delle classifiche inter-galattiche di specialità. — Giuseppe Pastore (@gippu1) October 30, 2022