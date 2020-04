I pezzi pregiati non si toccano. Così è cambiata l’aria per la Fiorentina

“The future’s in the air, I can feel it everywhere blowing with the wind of change…” cantavano gli Scorpions nel 1990 in un loro celebre brano. E anche il vento è sicuramente cambiato in modo ben percepibile a Firenze da quando Rocco Commisso è diventato proprietario della Fiorentina. Investimenti e nomi di giocatori importanti sono all’ordine del giorno. E lo sono anche le dovute programmazioni e relative trattative che possono svilupparsi sempre con l’intento di far tornare la Fiorentina ad ambire alle competizioni europee. Ragionando in questo ordine di idee, è quindi facile immaginare che al centro un piano del genere ci sia la volontà ferrea di tenersi stretti i giocatori più forti.

Partiamo da Federico Chiesa: dopo la decisione di restare nell’estate scorsa il rapporto con l’attuale proprietà è diventato sempre più stretto, tanto ad arrivare di parlare di rinnovo. A ribadire l’intenzione di trattenerlo in viola nei giorni scorsi sono stati più volte sia il dg viola Joe Barone che il presidente Commisso. E a rinforzare il concetto sono state le stesse parole del giocatore, che a un emittente nazionale nei giorni scorsi ha confessato di stare bene a Firenze e di essere legato alla maglia gigliata.

Altro elemento pregiato è Gaetano Castrovilli. Sul centrocampista rivelazione di questa stagione hanno messo gli occhi big della Serie A come Juventus Inter e Napoli. Ma lui stesso ha fatto capire in una recente intervista di essere intenzionato a restare a Firenze e mirare a un numero di maglia importante come la 10. In precedenza anche in questo caso la Fiorentina aveva ribadito che il giocatore è incedibile.

Questi dettagli fanno capire quindi come la situazione nell’ambiente viola sia veramente cambiato rispetto agli anni scorsi. I giocatori importanti come Chiesa e Castrovilli sono i primi a voler restare e cercare di costruire di qualcosa di importante con la squadra. La società dal canto suo è decisa nel far di tutto per non venderli al miglior acquirente, poiché sono ormai ufficiosamente alla base di un piano per tornare a competere con i club di alta classifica.