I più rivalutati tra i nuovi della Serie A? C’è quell’Alvarez che la Fiorentina aveva seguito

Era uno dei candidati nello scorso gennaio per prendere le redini dell’attacco viola dall’uscente Vlahovic. Poi però non se ne fece di nulla perché alla Fiorentina non stavano bene le cifre richieste dal Penarol, in particolare la percentuale sulla rivendita. E su Agustin Alvarez si è fiondato il Sassuolo, che l’ha preso a 12 milioni: nel reportage de La Gazzetta dello Sport sui plusvalori dei nuovi della Serie A c’è anche l’uruguaiano, a segno con una rete in appena 18 minuti giocati in campionato. Per lui si parla di un salto da 12 a 15 milioni come quotazione di mercato.