I portieri alla prova del nove

Come vi avevamo anticipato settimane fa, Terracciano era diventato il numero uno della Fiorentina, prendendo il posto di Dragowski a tutti gli effetti da titolare della squadra. In campionato contro l’Atalanta però una tonsillite ha messo KO l’estremo difensore viola e tra i pali si è rivisto il polacco, che ha difeso la porta viola anche contro il Sassuolo. In Coppa Italia poi si è rivisto nuovamente Terracciano, tornato a disposizione dopo il malessere fisico.

Difficile che sia solo un alternarsi di portieri tra le due competizioni. In ogni caso oggi sarà la prova del nove. Dragowski o Terracciano? Ancora tutto in ballo, parola di Italiano. A riportarlo è il Corriere dello Sport – Stadio.