I prestiti di rientro: da Kouame a Ranieri e poi due bocciati di metà stagione. Chi rientra nei piani di Italiano?

Come in ogni ritiro che si rispetti, la Fiorentina si ritroverà in casa nuovamente tutta una serie di giocatori che l’avevano lasciata in prestito nei mesi scorsi. Ci saranno un po’ di valutazioni da fare su di loro, considerate le diverse posizioni: c’è chi se ne era andato in estate, come Kouame e Ranieri, e chi l’ha fatto a gennaio, tipo Benassi e Pulgar. Nessuno di questi, di base, rappresenta una priorità nella rosa di Vincenzo Italiano ma l’esigenza di allargarla e con il mercato aperto fino alla quinta di Serie A non è detto che lascino tutti la Fiorentina nell’immediato. Quello che ha qualche chance in più di essere valutato è comunque Ranieri, che a Salerno ha giocato una stagione più o meno da titolare ed ha ancora qualche margine di crescita. Sugli altri tre invece, la sensazione è che i giudizi il tecnico l’abbia già emessi la scorsa stagione.