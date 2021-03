I primi effetti del ritorno di Iachini: ripartono tutti da zero, tanti giovani aggregati alla Prima Squadra

Si cominciano già a vedere i primi effetti del ritorno sulla panchina della Fiorentina di Giuseppe Iachini. L’allenatore viola stamani ha svolto il primo allenamento con la squadra al Centro Sportivo Davide Astori. Una sessione che è servita per rivedere tutti (a parte i Nazionali impegnati) e fare le prima valutazioni. Viste le numerose assenze per gli impegni con le rispettive rappresentative nazionali, all’allenamento di stamani c’erano anche diversi ragazzi della Primavera tra cui: Frison, Pierozzi, Fiorini, Ricco, Bianco, Chiti, Biagetti e anche Brancolini.

La sensazione, come di prassi quando arriva un nuovo allenatore (anche se in questo caso non è la stessa cosa visto il recente passato) è che tutti ripartiranno da zero agli occhi di Iachini. E anche chi ultimamente sembrava avere qualche problema con Prandelli, si potrà mettere di nuovo in gioco.