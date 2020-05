I primi pseudo-allenamenti della Fiorentina, con il sogno scarpini da calcio. Mentre Ribery è… in attesa

Sta ripartendo faticosamente anche l’attività della Fiorentina, e in generale del mondo del calcio, sempre con l’incertezza legata al prosieguo della stagione e le norme di sicurezza da rispettare, per il momento con le sedute individuali. Dal 18 dovrebbero ripartire invece anche gli allenamenti di gruppo ma sempre con l’accompagnamento di mascherina e guanti, ostacoli non indifferenti per l’attività sportiva. Per il momento comunque i calciatori viola si stanno muovendo solo con le scarpe da ginnastica, sognando il ritorno a quelle classiche con i tacchetti, per il momento non necessarie. Fase diversa invece per Franck Ribery, che è tornato ieri a Firenze e si è sottoposto immediatamente a test sierologico e tampone: nelle prossime ore ci saranno i risultati, in caso di negatività anche lui si potrà unire al programma dei compagni, senza osservare il periodo di quarantena.