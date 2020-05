I “problemi” di Ribery sono solo un lontano ricordo. Poche ore e sarà di nuovo in gruppo!

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola si concentra su Franck Ribery che presto tornerà a disposizione del tecnico della Fiorentina Giuseppe Iachini. Il problema alla caviglia è solo un fastidioso ricordo e Ribery ha avuto il via libera dallo staff medico per riprendere a lavorare a buon ritmo. In questo fine settimana si allena a parte ma lunedì tornerà in gruppo. Iachini e i suoi collaboratori stanno immaginando una Fiorentina con Franck, una preziosa arma in più.

0 0 vote Article Rating