I problemi mentali della Fiorentina: Alle porte l’ennesima partita della verità

In sede di presentazione delle partite della Fiorentina si va ormai col pilota automatico. Tutte le partite si assomigliano e il senso difficilmente differisce: le aspettative sono che la squadra trovi continuità dopo una vittoria (LEGGI QUI) o che reagisca dopo un ko. Anche all’interno della società e dello spogliatoio è ormai palese che in pochi ci abbiano capito qualcosa, visto che i problemi continuano a ripresentarsi partita dopo partita.

A quattordici partite dalla fine, come si legge su La Nazione, non è scontato che ci sia una svolta anche se quella contro la Roma per la Fiorentina è la partita della verità. Il problema principale della squadra continua a essere la tenuta mentale.