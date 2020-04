I problemi non finiscono mai per gli italiani all’estero. Un ex capitano viola si sta impegnando per la causa, ma la situazione…

L’ex capitano della Fiorentina Manuel Pasqual che da pochi mesi ha appeso gli scarpini al chiodo, è uno dei quattro soci della PortoTravel, storica agenzia di viaggi di San Donà, città natale dell’ex terzino. La Farnesina in questi giorni sta continuando a comunicare che sta riportando a casa tutti i cittadini italiani in giro per il mondo, quando anche l’agenzia dello stesso ex capitano viola ha grossi problemi in merito a ciò che sta succedendo. Le ambasciate in questo momento – secondo quanto appreso dalla redazione di Fiorentinanews.com – non riescono ad essere utili a questa delicata causa dato che la Farnesina non riesce ad organizzare voli charter a causa dei pochi italiani che ne fanno richiesta, tra cui amici e clienti dello stesso ex terzino. In merito a quello che sta succedendo, l’agenzia di Manuel Pasqual si sta adoperando per riportare in Italia amici e clienti che sono attualmente in altri paesi del mondo, ma le problematiche non sono facili da risolvere, dato che i voli vengono perennemente cancellati o comunque a prezzi esorbitanti. Un Manuel Pasqual che oltre ai vari impegni calcistici (da poco ha iniziato un’avventura come commentatore RAI), si impegna anche nel sociale per risolvere problemi, purtroppo ben più grandi.