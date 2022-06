“I procuratori stanno rovinando il calcio. Italiano? Non si possono non avere certezze neanche sull’allenatore”

L’ex giocatore della Fiorentina Domenico Caso ha parlato a TMW Radio: “La questione Italiano mi lascia più di un dubbio. Il fatto che non si abbia la certezza sull’allenatore dell’anno prossimo non è bello, pare ci sia il problema dei procuratori e delle varie commissioni. Lo dico in maniera diretta, secondo me queste persone stanno rovinando il calcio. Penso che né gli allenatori né i giocatori abbiano bisogno degli agenti”.

E poi ha aggiunto: “Italiano ha fatto un miracolo, infatti non capisco la sua posizione. Uno che ha portato la Fiorentina a questi livelli, e ha ancora due anni di contratto, deve essere confermato. Non so, mi viene da pensare che abbia avuto offerte dall’estero. Quello che ha fatto Italiano merita rispetto, vorrei ricordare che non ha detto nulla dopo l’addio di Vlahovic al contrario di molti allenatori che invece si lamentano delle cessioni”.