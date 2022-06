I prossimi step della Fiorentina: prima le maglie e poi gli abbonamenti. Appuntamento a metà luglio?

C’è il mercato, a breve ci sarà il ritiro di Moena ma ci sono anche due appuntamenti classici di inizio estate che ancora non hanno visto la luce: intanto la nuova versione delle maglie, con il nuovo logo che vedrà la luce dal 1 luglio, e poi un grande ritorno dopo i due anni di incertezze legate al Covid e cioè la campagna abbonamenti. Prima toccherà alle divise, con la Fiorentina che rivelerà la quarta versione legata al contest dei tifosi, che ha visto la vittoria di quella neri ad inserti viola; poi gli abbonamenti che secondo La Nazione dovrebbero essere presentati a ridosso della partenza per il ritiro di Moena, prevista per il 10 luglio. Magari con qualche volto nuovo dal mercato che possa incrementare il livello della fiducia.