Sette giorni alla fine del calciomercato e in casa Fiorentina può ancora succedere di tutto. Sono quattro i fronti in uscita ancora aperti e che se dovessero concretizzarsi, potrebbero vedere la Viola riaffacciarsi con forza sul mercato in entrata.

Il primo nome – e non può essere altrimenti – è quello di Federico Chiesa. Su di lui rimane l’interesse di Juventus e Milan, con i bianconeri che nelle ultime ore si sono rifatti sotto e presto potrebbe presentare la prima offerta ufficiale. Se dovesse andarsene la Fiorentina potrebbe ributtarsi su De Paul, ma piacciono anche Deulofeu e Callejon.

Proseguiamo con Nikola Milenkovic e German Pezzella: i due pilastri della difesa di Iachini sono entrambi in scadenza di contratto nel 2022 e il loro futuro è in forte dubbio. Commisso chiede 40 milioni per il serbo, ma se non dovesse rinnovare potrebbe andarsene tra un anno a cifre notevolmente più basse. Su Pezzella, invece, i dubbi sono minori: se dovesse rimanere in riva all’Arno, il rinnovo sarebbe pressoché scontato. Le alternative? Izzo e Martinez Quarta su tutti, ma non sono da escludere sorprese.

Il quarto e ultimo nome è quello di Erick Pulgar, che è stato accostato al Leeds negli ultimi giorni. E potrebbe davvero andarsene negli ultimi giorni di mercato, a patto che il club allenato da Bielsa accontenti le richieste della Fiorentina. E a quel punto, Daniele Pradè potrebbe clamorosamente tornare in pressing su Torreira, che per adesso è ancora all’Arsenal per mancanza di offerte soddisfacenti. Senza dimenticare la pista che porta all’agognato attaccante da 15-20 gol, per cui però ci sarebbe bisogno di una partenza anche nel reparto offensivo.