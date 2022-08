I soldi della cessione di Rugani per Milenkovic? La Juventus pensa anche all’investimento sulla fascia e deve decidere la priorità

Secondo quanto riporta Sportmediaset, la Juventus sarebbe pronta a investire i soldi della cessione di Daniele Rugani per arrivare a Filip Kostić. L’Eintracht Francoforte chiede 12 milioni per l’esterno sinistro, mentre il club bianconero sarebbe disposto ad arrivare a 10 (bonus inclusi).

Un investimento importante, che però potrebbe influire sulla possibile trattativa con la Fiorentina per Nikola Milenkovic. Nella giornata di oggi la dirigenza juventina ha in programma un summit di mercato per decidere le priorità.