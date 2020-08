I soldi non sono un problema ma buttarli via non piace a nessuno: Commisso mastica amaro preparando il budget per il mercato

La Nazione fa il punto sulla Fiorentina alle soglie del mercato. Molto dipenderà da quel che succederà con Chiesa, se se ne andrà e a quale prezzo: difficile che frutti i 70 milioni della valutazione fatta quasi un anno fa, anche solo a causa della pandemia che ha sgonfiato tutti i valori. Lo sa bene Commisso, che ha ammesso che i giocatori pagati cari a gennaio adesso sarebbero costati molto meno. I soldi non sono un problema, ma buttarli via non piace a nessuno; e allora si attende la cifra del budget di mercato: siamo solo all’inizio, chiude il quotidiano.

0 0 vote Article Rating