I sorrisi di Saponara e Castrovilli mentre su Dragowski il mistero resta più o meno fitto

Cosa ne sia delle reali condizioni di Bartlomjei Dragowski resta tema piuttosto misterioso, considerato che il suo problema muscolare, oltre a riguardare un giocatore di relativo movimento, era sì importante ma non certo drammatico. E ci aggiungiamo il fatto che i primi accenni di ritorno in gruppo del portiere polacco risalgono ormai a metà novembre: di fatto però il polacco non è mai stato convocato e la sua ultima apparizione resta quella contro il Napoli del 3 ottobre scorso. In attesa di sapere qualcosa magari anche dalle parole di Italiano, chi può sorridere invece è Castrovilli che insieme a Saponara, dovrebbe tornare a disposizione anche se non dal primo minuto. Il numero 10 manca da Empoli e da una ventina di giorni complessivi, sperando che si sia trattato del suo ultimo stop stagionale.