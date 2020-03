I tamponi NON sono stati fatti a tutti i calciatori della Fiorentina. Ecco il motivo

Sono quattro i tesserati della Fiorentina che sono risultati positivi al tampone per il COVID-19: il fisioterapista Dainelli, Pezzella, Cutrone e Vlahovic. Allo stesso tempo però se qualcun altro dovesse essere asintomatico sin da i primi giorni e non riportare nessun sintomo neanche nelle ore successive, non sarà “controllato”, per così dire. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Fiorentinanews.com, in questo momento non ci sono abbastanza tamponi disponibili per effettuare controlli anche su persone che non hanno mostrato nessun sintomo. E questo vale anche per le famiglie dei calciatori.