I tanti infortuni limitano di molto le rotazioni di Italiano, ma l’undici è destinato a cambiare ancora

La rifinitura della mattina non ha portato grandi notizie per la Fiorentina e per il suo allenatore, Vincenzo Italiano. I tanti infortuni limitano di molto le rotazioni del tecnico e quindi ci saranno cambiamenti sì nella partita di domani contro il Basaksehir, ma saranno limitati.

Gollini è diventato il portiere di coppa, la difesa è per metà da reinventare, senza Dodô e Milenkovic. A centrocampo ci sarà probabilmente il ritorno di Duncan (tra i convocati) e c’è un Maleh che potrebbe essere rilanciato dall’inizio. In attacco al centro tocca a Cabral, mentre ai lati potrebbe essere la volta di Ikone e Saponara, con Kouame carta da giocarsi a partita in corso.

I principali tratti sulla formazione sono questi, ma soprattutto è lo spirito e la forza realizzativa della squadra che devono cambiare, perché questo avvio di stagione non è stato dei migliori da questo punto di vista.