I tifosi del Flamengo bloccano l’arrivo di Pulgar

È momentaneamente ferma la trattativa tra Fiorentina e Flamengo per il trasferimento di Erick Pulgar. Uno dei motivi sono i commenti dei tifosi della società brasiliana, che su Twitter hanno fatto spopolare l’hashtag #PulgarNão che non ha evidentemente bisogno di traduzione.

Il riferimento, come si legge sulle pagine de La Nazione, è per la vicenda che ha visto il centrocampista cileno essere denunciata da una ragazza con l’accusa di stupra. Ma non finisce qua, visto che i supporters del Flamengo hanno tirato fuori anche un altro episodio: il riferimento è all’incidente di Pulgar, che investì un uomo uccidendolo.