I tre giorni che serviranno a certificare il ritorno di Igor. E se Italiano continua con l’alternanza estrema…

Questi tre giorni e questi tre allenamenti che mancano al match contro il Twente, serviranno alla Fiorentina per certificare il rientro di Igor in difesa accanto a Milenkovic. E’ quello che scrive stamani il Corriere dello Sport-Stadio sulla probabile formazione che vedremo in campo in Conference League.

Per il resto, l’alternanza tra Gollini e Terracciano tornerà a privilegiare l’estremo difensore campano. Sarà Amrabat a dirigere il gioco a centrocampo, mentre Sottil e Gonzalez si riprenderanno le fasce di competenza.

Rimane il centravanti: se Italiano proseguirà a seguire il metodo intrapreso non da ora ma ora decisamente estremizzato, spazio di nuovo a Cabral.