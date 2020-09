I Verdi: “Si punti ad un progetto ‘green’ per il Franchi, ispirato alle più avanzate tecniche di sostenibilità ambientale”

Eros Tessi, candidato alle prossime elezioni regionali per la lista Europa Verde, ha parlato del futuro dello stadio Artemio Franchi.

“Come Verdi non possiamo che essere soddisfatti per l’approvazione del DL semplificazioni in cui è contenuto l’emendamento che permette ristrutturazioni più veloci e con meno vincoli per gli stadi. La nostra priorità sono sempre state due: che il Franchi venisse salvaguardato nella sua identità storica e che si desse la possibilità al pubblico o al privato di ristrutturare lo stadio adeguandolo alle esigenze moderne soprattutto per scongiurare l’ipotesi di un nuovo consumo di suolo”.

Continua così Tessi: “A questo punto ci batteremo perché il progetto, tanto dello stadio quanto delle opere accessorie, sia ispirato alle più avanzate tecniche di sostenibilità ambientale e di efficientamento energetico, avendo cura anche di impostare un sistema di mobilità che privilegi il trasporto pubblico, la ciclabilità e la pedonalità. La ristrutturazione dell’Area di Campo di Marte può davvero diventare l’occasione per realizzare una ‘cittadella verde’ in cui le funzioni sportive si colleghino ad un uso virtuoso del territorio e degli spazi. Sarà nostra cura promuovere e vigilare affinché queste idee diventino realtà”.