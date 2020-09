I vertici chiedono alla squadra la stessa grinta dello scorso finale di campionato. Presto l’incontro tra Chiesa e Commisso

Ai giocatori della Fiorentina, un diktat ben preciso. Come scrive il Corriere Fiorentino, stato chiesto lo stesso mordente che ha caratterizzato il finale in crescendo dello scorso campionato. Non ci sarà Amrabat per squalifica, Bonaventura sarà subito titolare anche se deve ritrovare brillantezza e Borja Valero partirà dalla panchina. Le voci di mercato su Federico Chiesa non hanno caratterizzato quest’estate come la scorsa, ma stavolta la società è pronta ad ascoltare offerte che potrebbero arrivare: Chiesa e Commisso ne parleranno nelle prossime ore. Intanto al Franchi questa sera ci sarà il Torino, che è un cantiere aperto.

