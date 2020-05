I viola continuano gli allenamenti singoli: una situazione paradossale. Iachini adesso è combattuto fra il tornare a giocare o fermarsi

La Fiorentina ha atteso le 17 per una notizia che non è mai arrivata, nonostante gli annunci di qualche giorno fa. Così ha dovuto continuare con gli allenamenti singoli. Una situazione paradossale, che ha costretto i giocatori ad alternarsi sul campo da gioco anche se erano tutti presenti. Proprio i giocatori sono quelli più a rischio perché ogni giorno di ritardo permette di avere meno allenamento sulle gambe. È il rischio che non vorrebbe correre Iachini, combattuto fra il tornare a giocare e il fermarsi del tutto. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.