Iachini: “A Commisso posso solo augurare il meglio. La Fiorentina è un’ottima squadra, risalirà”

Rocco Commisso avrebbe voluto costruirgli una statua. Il presidente della Fiorentina ha cercato fino all’ultimo di tenere con sé Giuseppe Iachini come allenatore, salvo poi arrendersi alla volontà del tecnico che aveva deciso, dopo la salvezza ottenuta al termine della stagione 2020/21, che la sua avventura a Firenze era finita. Tra i due però c’è sempre stato un ottimo rapporto, come dimostrano ulteriormente le parole dette in queste ore dall’ex tecnico viola: “Al Presidente Commisso posso solo augurare il meglio – ha detto Iachini a Tuttomercatoweb – così come a Vincenzo Italiano che è stato un mio giocatore”.

E poi: “La piazza merita classifiche migliori. Però quando hai tre partite a settimana, riuscire ad avere la stessa continuità di risultati non è facile. Ma la Fiorentina è un’ottima squadra. Risalirà”.