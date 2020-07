Iachini: “A Lecce avevo chiesto di partire subito forte. Lo abbiamo fatto anche in altre partite ma non eravamo riusciti a segnare”

Ai canali ufficiali della Fiorentina, il tecnico viola Giuseppe Iachini è tornato anche su quanto di buono la squadra ha fatto nella partita contro il Lecce: “Avevo chiesto ai miei ragazzi di partire subito forte, di incidere. Com’era successo anche in altre partite solo che al Via del Mare siamo riusciti a segnare subito e a sbloccare il match. Con una squadra molto giovane lavorare in questo senso cambia un po’, ma i ragazzi sono stati bravi. Dobbiamo continuare con questa mentalità sia in casa che fuori casa”.

