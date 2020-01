Iachini: “A questa squadra serve personalità. Mi aspetto gol non solo dagli attaccanti. Sul mercato…”

Le ultime battute di Beppe Iachini nella sua conferenza stampa: “Devo accorciare il campo a Federico Chiesa e farlo giocare più vicino alla porta, visto anche che rientra da un infortunio. Sta lavorando molto bene. Con un po’ più da attenzione poteva risultare decisivo contro il Bologna, ed era la partita del suo ritorno in campo. Dobbiamo attaccare di più l’area avversaria e fare più densità nella loro metà campo. Ci stiamo lavorando, anche perché non mi aspetto gol solo dagli attaccanti, ma anche dagli esterni e dai centrocampisti. Nella rosa della Fiorentina ci sono giocatori dalle grandi prospettive ma i frutti della crescita non si vedono in due settimane. Ora devo guardare al presente per aiutare la squadra risalire in classifica. Quando le cose vanno bene è facile fare il giocatore o l’allenatore, quando le cose vanno male serve personalità ed è quello che ho chiesto ai ragazzi, perché è con lo spirito giusto che si risolvono le situazioni difficili, anche nelle singole partite. Benassi è un ragazzo che conosco e può ancora crescere molto. Sa buttarsi dentro e stiamo lavorando affinché torni a fare quei gol che faceva. Il mercato invernale è difficile e chiunque arriverà è stato scelto da me insieme alla società. C’è stata massima disponibilità da parte della società su questo piano. A Castrovilli chiedo di andare ad attaccare la trequarti per aiutare gli attaccanti, non siamo stati bravi nella fase conclusiva dell’azione. Le mezz’ali devono saper cambiare il proprio atteggiamento in fase di possesso”.