Iachini: “Abbiamo fatto due partite molto buone ma non siamo riusciti a finalizzare. Ribery? Valuteremo di volta in volta il suo utilizzo”

Ha parlato anche di Franck Ribery ai canali ufficiali della società il tecnico viola Beppe Iachini: “Ci dispiace tantissimo per i nostri tifosi, per il nostro presidente e per tutti ma dobbiamo andare avanti e reagire subito nella maniere giusta. Ribery? Franck è un calciatore di esperienza, personalità e qualità; in queste due partite si è visto. E’ un giocatore che riesce a costruire tante occasioni. Abbiamo fatto due partite molto buone ma non siamo riusciti a finalizzare. Ovviamente l’inserimento di un calciatore come Franck nella squadra è molto positivo e dobbiamo continuare a gestire le tre partite settimanali. Valuteremo di volta in volta il suo utilizzo”.

0 0 vote Article Rating