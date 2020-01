Iachini: “Abbiamo messo solidità nella Fiorentina e stiamo mettendo mattoncini. Ma io non faccio miracoli e non ho la bacchetta magica”

Il tecnico della Fiorentina, Giuseppe Iachini, si sofferma su alcuni elementi della rosa e spiega: “Pulgar? Il ruolo è sempre stato quello. Quando stai recuperando il miglior smalto è normale non essere lucido. Badelj ha avuto qualche problema fisico, sto cercando di recuperarlo per averlo al meglio perché è un elemento importante. Abbiamo sette punti di distanza dalla zona pericolosa e abbiamo messo solidità. Stiamo mettendo mattoncini cercando di non rompere la squadra. Non ho la bacchetta magica e non faccio miracoli”.