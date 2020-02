Iachini: “VAR a chiamata? Sono dell’idea che ognuno deve fare bene il suo lavoro. Vlahovic-Cutrone? Non scordiamoci che stiamo parlando di due ragazzi molto giovani”

Ha parlato anche dell’uso della tecnologia il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini: “VAR a chiamata? Sono dell’idea che ognuno deve fare bene il suo lavoro. Credo che sulla tecnologia siano nate troppe polemiche. Penso che vengono pagate persone e costruite strutture, credo che basti far rispettare le regole. Il VAR penso sia di grande aiuto anche per gli arbitri. Con la tecnologia si abbassa di tanto la possibilità di errori arbitrali. Vlahovic e Cutrone? Vengono da due percorsi diversi. Patrick in 6 mesi non ha praticamente mai giocato. Lui è un attaccante molto giovane su cui stiamo lavorando. Ma non scordiamoci che stiamo parlando di due ragazzi molto giovani. Sul ballottaggio stiamo valutando di volta in volta. Stiamo parlando di due attaccanti di buon livello ma hanno entrambi grandi margini di miglioramento”.