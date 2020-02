Iachini arrabbiato per il gol preso: “Ha deciso di non concedere il lunedì libero alla squadra. Abbiamo provato a convincerlo ma…”

Si può vincere 5-1 in trasferta ed essere lo stesso arrabbiati? L’allenatore della Fiorentina, Giuseppe Iachini lo è e ne sanno qualcosa i giocatori viola che oggi non avranno il giorno libero perché hanno preso gol praticamente allo scadere.

A spiegarlo è il direttore sportivo gigliato, Daniele Pradè: “Iachini è arrabbiato per la rete che abbiamo subito, per questo ha deciso di non concedere il lunedì libero. Abbiamo provato a convincerlo del contrario, ma ha deciso così”.